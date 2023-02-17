Gonzalo Pineiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Pineiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Pineiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Pineiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Pineiro 3 Ekim 2000 tarihinde Florencio Varela şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Agustín Piñeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Pineiro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Gonzalo Pineiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Pineiro'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Pineiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/gonza_pineiroo/

Gonzalo Pineiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Pineiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Gonzalo Pineiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Pineiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2022 yılında Estudiantes

Gonzalo Pineiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Pineiro şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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