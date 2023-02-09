Gonzalo Piovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Piovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Piovi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gonzalo Piovi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gonzalo Piovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Piovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Piovi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Piovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Piovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Piovi 8 Eylül 1994 tarihinde Morón şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Rubén Piovi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Piovi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Gonzalo Piovi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 8 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Piovi'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Piovi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gonzalopiovi/

Gonzalo Pioviboyu ve yaşı kaç

Gonzalo Piovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Piovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gonzalo Piovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Piovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vélez II

1 Temmuz 2015 yılında Argentinos Jrs.

8 Şubat 2018 yılında Racing Club

7 Ağu 2018 yılında Gimnasia

30 Haziran 2019 yılında Racing Club

1 Temmuz 2019 yılında Defensa

30 Haziran 2020 yılında Racing Club

17 Eylül 2020 yılında CA Colón

31 Aralık 2021 yılında Racing Club

Gonzalo Piovi kimdir

Gonzalo Piovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Piovi şuan Racing Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gonzalo Piovi nereli

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