Gonzalo Rehak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Rehak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Rehak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Rehak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Rehak 11 Ocak 1994 tarihinde Bernal şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Rehak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Rehak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Rehak'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Rehak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Rehak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Rehak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Rehak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2017 yılında Independiente

27 Ocak 2020 yılında Nueva Chicago

10 Ağu 2020 yılında Independiente

2 Eylül 2020 yılında Barracas C.

31 Aralık 2021 yılında Independiente

8 Şubat 2022 yılında CD Maipú

Gonzalo Rehak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Rehak şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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