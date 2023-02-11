Gonzalo Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Rios 30 Ocak 1992 tarihinde San Rafael şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Matías Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Rios Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Rios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Rios'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Boca Unidos

12 Mart 2014 yılında Quilmes

1 Temmuz 2014 yılında Boca Unidos

1 Ocak 2015 yılında León

31 Aralık 2015 yılında Boca Unidos

28 Ocak 2016 yılında CA Temperley

31 Aralık 2016 yılında Boca Unidos

17 Temmuz 2019 yılında Central Norte

30 Haziran 2020 yılında Boca Unidos

18 Ocak 2022 yılında Central Norte

1 Ocak 2023 yılında Rafaela

Gonzalo Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Rios şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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