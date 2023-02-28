Gonzalo Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Rios 27 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Rios Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Kwan yapmaktadır. Gonzalo Rios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Rios'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Deportivo Armenio

28 Şubat 2021 yılında Agropecuario

31 Aralık 2021 yılında Deportivo Armenio

1 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

2 Ocak 2023 yılında Audax Italiano

Gonzalo Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Rios şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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