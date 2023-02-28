Gonzalo Rizzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Rizzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Rizzo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gonzalo Rizzo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gonzalo Rizzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Rizzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Rizzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Rizzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Rizzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Rizzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Rizzo 27 Aralık 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Nicolás Rizzo Sánchez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Rizzo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Gonzalo Rizzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Rizzo'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Rizzo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lalorizzo/

Gonzalo Rizzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Rizzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Gonzalo Rizzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Rizzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rentistas

25 Ocak 2016 yılında Progreso

30 Haziran 2016 yılında Rentistas

1 Şubat 2017 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2017 yılında Rentistas

1 Ocak 2018 yılında Rampla Jrs

1 Ocak 2020 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2021 yılında Cusco FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2022 yılında Rentistas

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Gonzalo Rizzo kimdir

Gonzalo Rizzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Rizzo şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Rentistas

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Gonzalo Rizzo nereli

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