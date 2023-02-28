Gonzalo Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Sosa 4 Ocak 1989 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Ariel Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Sosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Gonzalo Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Sosa'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Barracas C.

1 Temmuz 2013 yılında Italiano

1 Ocak 2015 yılında Gimnasia CdU

1 Ocak 2016 yılında CD Guarani

1 Temmuz 2016 yılında Gimnasia CdU

25 Temmuz 2017 yılında Magallanes CF

5 Ocak 2019 yılında Melipilla

1 Ocak 2022 yılında Mazatlán FC

3 Ocak 2023 yılında Audax Italiano

Gonzalo Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Sosa şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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