Gonzalo Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Tapia 18 Şubat 2002 tarihinde Las Condes şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Andrés Tapia Dubournais şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Tapia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Gonzalo Tapia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Tapia'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Tapia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gonza_tapiaa/

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Gonzalo Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Gonzalo Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Tapia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında U. Católica

Gonzalo Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Tapia şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Gonzalo Tapia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Şili U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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