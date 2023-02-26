Gonzalo Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Valenzuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Valenzuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Valenzuela 2 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Nahuel Valenzuela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Valenzuela Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Valenzuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 24 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Valenzuela'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Valenzuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Valenzuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Valenzuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Valenzuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arg. de Merlo

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

6 Ocak 2022 yılında Dock Sud

24 Haziran 2022 yılında Libertad FC

Gonzalo Valenzuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Valenzuela şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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