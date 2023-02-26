Gonzalo Valle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Valle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Valle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Valle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Valle 28 Şubat 1996 tarihinde Riobamba şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Roberto Valle Bustamante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Valle Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globall Sport Limited yapmaktadır. Gonzalo Valle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Valle'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Valle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Valle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Valle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Valle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında River Plate B

1 Temmuz 2016 yılında CD River Plate

Gonzalo Valle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Valle şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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