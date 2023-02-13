Gonzalo Verdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Verdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Verdu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Verdu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Verdu 21 Ekim 1988 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Cacicedo Verdú şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Verdu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. Gonzalo Verdu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Verdu'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Verdu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gonzaloverdu

Gonzalo Verdu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Verdu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Verdu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Verdu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Cartagena FC

1 Temmuz 2008 yılında FC Pinatar

1 Temmuz 2009 yılında Novelda CF

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Albacete

1 Temmuz 2011 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2012 yılında Orihuela CF

1 Temmuz 2013 yılında Córdoba CF B

17 Temmuz 2014 yılında CD Guadalajara

9 Temmuz 2015 yılında FC Cartagena

1 Temmuz 2017 yılında Elche CF

Gonzalo Verdu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Verdu şuan Elche CF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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