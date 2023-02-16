Gonzalo Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Villar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gonzalo Villar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gonzalo Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Villar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Villar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Villar 23 Mart 1998 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Villar del Fraile şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Villar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Gonzalo Villar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Villar'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Villar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Gonzalo14villar

http://www.instagram.com/gonzalovillar8/

Gonzalo Villarboyu ve yaşı kaç

Gonzalo Villar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Villar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gonzalo Villar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Villar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2017 yılında V. Mestalla

9 Temmuz 2018 yılında Elche CF

30 Ocak 2020 yılında Roma

13 Ocak 2022 yılında Getafe

30 Haziran 2022 yılında Roma

8 Ağu 2022 yılında Sampdoria

12 Ocak 2023 yılında Roma

13 Ocak 2023 yılında Getafe

30 Haziran 2023 yılında Roma

Gonzalo Villar kimdir

Gonzalo Villar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Villar şuan Getafe takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Gonzalo Villar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 10 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gonzalo Villar nereli

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