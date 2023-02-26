Goodman Mosele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goodman Mosele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goodman Mosele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goodman Mosele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goodman Mosele 18 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goodman Mosele Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Goodman Mosele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Goodman Mosele'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Goodman Mosele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goodman Mosele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goodman Mosele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goodman Mosele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Baroka FC

5 Temmuz 2021 yılında Orlando Pirates

Goodman Mosele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goodman Mosele şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Goodman Mosele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 23 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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