Goodnews İgbokwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goodnews İgbokwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goodnews İgbokwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goodnews İgbokwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goodnews İgbokwe 26 Şubat 2003 tarihinde Aba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goodnews İgbokwe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. Goodnews İgbokwe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Goodnews İgbokwe'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Goodnews İgbokwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goodnews İgbokwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goodnews İgbokwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goodnews İgbokwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2022 yılında FC Van

16 Eylül 2022 yılında FC Noah

Goodnews İgbokwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goodnews İgbokwe şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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