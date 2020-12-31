Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklar

2020 yılına veda etmeye sayılı saatler kala evrensel arama motoru olan Google yılın tren aramalarını paylaştı. Yayınlanan verilere göre 2020 senesinde en fazla aranan olaylar ve başlıklar arasında EBA, Koronavirüs ve Dolar kaç TL yer alıyor. İşte 2020 yılının trend aramaları....

İŞTE GOOGLE TREND'İN 2020 VERİLERİ

ARAMALAR:

*EBA

*Dolar Kaç TL

*Koronavirüs

*Deprem

*Zoom

*Hes Kodu Alma

*Kandilli Rasathanesi

*Sokağa Çıkma Yasağı

*Sağlık Bakanlığı

*ABD Seçimleri

EN ÇOK ARANAN DİZİLER:

*Sadakatsiz

*Mucize Doktor

*Masumlar Apartmanı

*Sen Çal Kapımı

*Alev Alev

*Kırmızı Oda

*Bay Yanlış

*Menajerimi Ara

*Bir Başkadır

*Aşk 101

EN ÇOK ARANAN İSİMLER:

* Fahrettin Koca

* Berat Albayrak

* Ebru Şallı

* Ellen Page

* Alaattin Çakıcı

*Fatih Terim

* Lütfi Elvan

* Sercan Yıldırım

*Halil Sezai

* Nihat Hatipoğlu

KAYBEDİLEN İSİMLER:

* Kobe Bryant

* Pınar Gültekin

*Nur Yerlitaş

* Aytaç Yalman

* Aleyna Çakır

* Maradona

*Ares Özdemir

*Cemil Taşçıoğlu

* Seyfi Dursunoğlu

*Emre Gönlüşen

NASIL BAŞLIĞI ALTINDA ARANANLAR

*HES Kodu Nasıl Alınır

* Zoom Programı Nasıl Kurulur

* 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır

* Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor

* Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir

* E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır

* Seyahat İzni Nasıl Alınır

* Öksürük Nasıl Gider

* Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır

*Eczaneden Maske Nasıl Alınır

YILIN EN FAZLA ARANAN TARİFLERİ

*Ekmek

* Pide

*Aşure

*Çökertme Kebabı

* Ramazan Pidesi

* İzmir Bombası

* Lahmacun

* Güllaç Tatlısı

* Ezogelin

* Kalburabasti