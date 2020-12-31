Amorti bilet nedir? Amorti rakamları 2021 kaç? Milli Piyango açıklandı mı? En çok amorti vuran numaralarLewis Hamilton, şövalye ilan edildi!İmzalar tamam! Osmangazi Belediyesi, Türkiye'deki en yüksek asgari ücreti açıkladıYeni yıl mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter, İnstagram | Resimli yılbaşı mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter, İnstagramNBA'de Lebron James tarihe geçti, Lakers sezonun üçüncü galibiyetini aldıErdoğan imzaladı! Sağlık çalışanları ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacakBİST 31 aralık 2020 açık mı? BİST, 1 Ocak 2021 açık mı?Yılbaşı gecesi kaç polis görev yapacak 2021 | İstanbul'da yılbaşında kaç polis görevli olacak?Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklarMilli Piyango bileti satan marketler | Milli Piyango bileti satan yerler
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM TEKNOLOJİ
  3. Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklar

Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklar

Tüm dünyaya hizmet veren arama motoru Google 2020 yılında en fazla araştırılan olay ve başlıkları açıkladı. İşte Google Türkiye verilerine göre en çok aranan o başlıklar...

Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklar

2020 yılına veda etmeye sayılı saatler kala evrensel arama motoru olan Google yılın tren aramalarını paylaştı. Yayınlanan verilere göre 2020 senesinde en fazla aranan olaylar ve başlıklar arasında EBA, Koronavirüs ve Dolar kaç TL yer alıyor. İşte  2020 yılının trend aramaları....

İŞTE GOOGLE TREND'İN 2020 VERİLERİ

Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklar

ARAMALAR:

*EBA

*Dolar Kaç TL 

*Koronavirüs

*Deprem

*Zoom 

*Hes Kodu Alma

*Kandilli Rasathanesi

*Sokağa Çıkma Yasağı

*Sağlık Bakanlığı

*ABD Seçimleri

Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklar

EN ÇOK ARANAN DİZİLER:

*Sadakatsiz

*Mucize Doktor

*Masumlar Apartmanı

*Sen Çal Kapımı

*Alev Alev

*Kırmızı Oda

*Bay Yanlış

*Menajerimi Ara

*Bir Başkadır

*Aşk 101

Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklar

EN ÇOK ARANAN İSİMLER:

* Fahrettin Koca

* Berat Albayrak

* Ebru Şallı

* Ellen Page

* Alaattin Çakıcı

*Fatih Terim

* Lütfi Elvan

* Sercan Yıldırım

*Halil Sezai

* Nihat Hatipoğlu

Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklar

KAYBEDİLEN İSİMLER:
* Kobe Bryant

* Pınar Gültekin

*Nur Yerlitaş

* Aytaç Yalman

* Aleyna Çakır

* Maradona

*Ares Özdemir

*Cemil Taşçıoğlu

* Seyfi Dursunoğlu

*Emre Gönlüşen

Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklar

NASIL BAŞLIĞI ALTINDA ARANANLAR

*HES Kodu Nasıl Alınır

* Zoom Programı Nasıl Kurulur

* 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır

* Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor

* Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir

* E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır

* Seyahat İzni Nasıl Alınır

* Öksürük Nasıl Gider

* Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır

*Eczaneden Maske Nasıl Alınır

Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklar

YILIN EN FAZLA ARANAN TARİFLERİ

*Ekmek

* Pide

*Aşure

*Çökertme Kebabı

* Ramazan Pidesi

* İzmir Bombası

* Lahmacun

* Güllaç Tatlısı

* Ezogelin

* Kalburabasti

İŞTE GOOGLE'N HAZIRLADIĞI YILIN ÖZETİ VİDEOSU

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT