Google 2021 en çok aratılanları açıkladı! En çok aratılan; isimler, dizi, film, tarifler... İşte Google 2021 en çok arananlar

Dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google'ın 2021 yılı arama trendleri belli oldu. Her sene merakla beklenen rapor 2021 yılındaki arama trendlerinden, yıl boyunca dikkat çeken anlardan, kişilerden, konulardan derlenen bir yapı. Vatandaşlar en çok aratılanlar içerisinde neler olduğunu merak ediyorlar. Bu bağlamda, Türkiye'de en çok aratılan; isimler, dizi, film, tarifler... hangileri? Google 2021 en çok arananlar listesi haberimizde...

Google dünyanın en popüler arama motoru milyonlar hatta milyarlarca insan bu arama motoru üzerinden arama gerçekleştiriyor. Yıl içerisindeki gelişmelere göre Google'ın analitiği şekilleniyor. Peki Türkiye'de hangi terimler, trendler ön plana çıktı. İşte liste...

En çok aratılanlar kategori kategori ayrılmış durumda. Bunlar, "En Çok yapılan Aramalar, En Çok aranan İsimler, En Çok merak edilen ve aranan Dizi/ Film, 2021'de Kaybettiklerimiz, Nasıl?, En Çok aranan Yemek Tarifleri, Ne zaman?, Kim?, Nasıl geçer?"

EN ÇOK YAPILAN ARAMALAR

EBA giriş

Squid Game

AÖL (Açık Öğretim Lisesi)

Mesut Özil

Elmalı davası

MHRS randevu

Okulun ilk günü

Sadakatsiz

Sezai Karakoç

HES kodu alma

EN ÇOK ARANAN İSİMLER

Mesut Özil

Ebrar Karakurt

Mahmut Özer

Burak Elmas

İrfan Can Kahveci

Miralem Pjanic

Gedson Fernandes

Nihal Yalçın

Batuhan Karacakaya

Zehra Güneş

EN ÇOK MERAK EDİLEN VE ARANAN DİZİ/ FİLM

Squid Game

Sadakatsiz

Aşk Mantık İntikam

Masumiyet

Yargı

Üç kuruş

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Son Yaz

Maraşlı

2021'DE KAYBETTİKLERİMİZ

Rasim Öztekin

Doğan Cüceloğlu

Sezai Karakoç

Başak Cengiz

Oğuz Yılmaz

Hüner Coşkuner

Kadir Topbaş

Ferhan Şensoy

Kartal Tibet

Karahan Çantay

NASIL?

HES kodu nasıl alınır

Aşı randevusu nasıl alınır

Aşı kartı nasıl alınır

Tam kapanma nasıl olacak

Su diyeti nasıl yapılır

Cuma namazı nasıl kılınır

Peppa pig nasıl öldü

İnsülin nasıl yazılır

Ritüel nasıl yapılır

Türkiye gruptan nasıl çıkar

EN ÇOK ARANAN YEMEK TARİFLERİ

Güllaç tarifi

Soğuk baklava tarifi

Taco tarifi

Tulumba tatlısı tarifi

Sufle tarifi tencerede

Galette tarifi

Gulaş tarifi

Çiğ köfte tarifi

Panna cotta tarifi

Cizleme tarifi

NE ZAMAN?

Okullar ne zaman açılacak

Kabine toplantısı ne zaman

Yasaklar ne zaman bitiyor

Tam kapanma ne zaman

Kafeler ne zaman açılacak

Bilim kurulu toplantısı ne zaman

DGS tercihleri ne zaman

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

Okullar ne zaman kapanacak

Türkiye maçı ne zaman

KİM?

Survivor kim elendi

Masterchef kim kazandı

Şampiyon kim

Camdaki kız hayri kim

Galatasaray başkanı kim oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim

Boji kim

Andımızı kim yazdı

Elektriği kim buldu

Emniyet Genel Müdürü kim

NASIL GEÇER?

Burun akıntısı nasıl geçer

Grip nasıl geçer

Öksürük nasıl geçer

Arpacık nasıl geçer

Pişik nasıl geçer

Koltuk altı kararması nasıl geçer

Sivilce lekeleri nasıl geçer

Nasır nasıl geçer

Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer

Kulak tıkanması nasıl geçer