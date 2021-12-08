Google 2021 en çok aratılanları açıkladı! En çok aratılan; isimler, dizi, film, tarifler... İşte Google 2021 en çok arananlar
2021 yılının sonuna yaklaşırken Google bu yıl en çok aratılan terimleri açıkladı. Liste 'Google Year in Search 2021' olarak biliniyor, en çok aratılan kelime grupları ve trendlerden oluşuyor. Peki, Türkiye'de en çok aratılan; isimler, dizi, film, tarifler... hangileri? İşte Google 2021 en çok arananlar listesi..
Dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google'ın 2021 yılı arama trendleri belli oldu. Her sene merakla beklenen rapor 2021 yılındaki arama trendlerinden, yıl boyunca dikkat çeken anlardan, kişilerden, konulardan derlenen bir yapı. Vatandaşlar en çok aratılanlar içerisinde neler olduğunu merak ediyorlar. Bu bağlamda, Türkiye'de en çok aratılan; isimler, dizi, film, tarifler... hangileri? Google 2021 en çok arananlar listesi haberimizde...
Google dünyanın en popüler arama motoru milyonlar hatta milyarlarca insan bu arama motoru üzerinden arama gerçekleştiriyor. Yıl içerisindeki gelişmelere göre Google'ın analitiği şekilleniyor. Peki Türkiye'de hangi terimler, trendler ön plana çıktı. İşte liste...
En çok aratılanlar kategori kategori ayrılmış durumda. Bunlar, "En Çok yapılan Aramalar, En Çok aranan İsimler, En Çok merak edilen ve aranan Dizi/ Film, 2021'de Kaybettiklerimiz, Nasıl?, En Çok aranan Yemek Tarifleri, Ne zaman?, Kim?, Nasıl geçer?"
EN ÇOK YAPILAN ARAMALAR
EBA giriş
Squid Game
AÖL (Açık Öğretim Lisesi)
Mesut Özil
Elmalı davası
MHRS randevu
Okulun ilk günü
Sadakatsiz
Sezai Karakoç
HES kodu alma
EN ÇOK ARANAN İSİMLER
Mesut Özil
Ebrar Karakurt
Mahmut Özer
Burak Elmas
İrfan Can Kahveci
Miralem Pjanic
Gedson Fernandes
Nihal Yalçın
Batuhan Karacakaya
Zehra Güneş
EN ÇOK MERAK EDİLEN VE ARANAN DİZİ/ FİLM
Squid Game
Sadakatsiz
Aşk Mantık İntikam
Masumiyet
Yargı
Üç kuruş
Masumlar Apartmanı
Sen Çal Kapımı
Son Yaz
Maraşlı
2021'DE KAYBETTİKLERİMİZ
Rasim Öztekin
Doğan Cüceloğlu
Sezai Karakoç
Başak Cengiz
Oğuz Yılmaz
Hüner Coşkuner
Kadir Topbaş
Ferhan Şensoy
Kartal Tibet
Karahan Çantay
NASIL?
HES kodu nasıl alınır
Aşı randevusu nasıl alınır
Aşı kartı nasıl alınır
Tam kapanma nasıl olacak
Su diyeti nasıl yapılır
Cuma namazı nasıl kılınır
Peppa pig nasıl öldü
İnsülin nasıl yazılır
Ritüel nasıl yapılır
Türkiye gruptan nasıl çıkar
EN ÇOK ARANAN YEMEK TARİFLERİ
Güllaç tarifi
Soğuk baklava tarifi
Taco tarifi
Tulumba tatlısı tarifi
Sufle tarifi tencerede
Galette tarifi
Gulaş tarifi
Çiğ köfte tarifi
Panna cotta tarifi
Cizleme tarifi
NE ZAMAN?
Okullar ne zaman açılacak
Kabine toplantısı ne zaman
Yasaklar ne zaman bitiyor
Tam kapanma ne zaman
Kafeler ne zaman açılacak
Bilim kurulu toplantısı ne zaman
DGS tercihleri ne zaman
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021
Okullar ne zaman kapanacak
Türkiye maçı ne zaman
KİM?
Survivor kim elendi
Masterchef kim kazandı
Şampiyon kim
Camdaki kız hayri kim
Galatasaray başkanı kim oldu
Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim
Boji kim
Andımızı kim yazdı
Elektriği kim buldu
Emniyet Genel Müdürü kim
NASIL GEÇER?
Burun akıntısı nasıl geçer
Grip nasıl geçer
Öksürük nasıl geçer
Arpacık nasıl geçer
Pişik nasıl geçer
Koltuk altı kararması nasıl geçer
Sivilce lekeleri nasıl geçer
Nasır nasıl geçer
Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer
Kulak tıkanması nasıl geçer