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Google çalışanının yapay zeka hakkındaki sözleri ürküttü! "İnsanlaşmaya başladı!"

ABD merkezli yazılım ve teknoloji şirketi Google'da çalışan kıdemli yazılım mühendisi Blake Lemoine, yapay zeka hakkındaki sözleriyle tedirgin etti.

Google çalışanının yapay zeka hakkındaki sözleri ürküttü! "İnsanlaşmaya başladı!"

LaMDA isimli yapay zeka sistemini geliştiren Google’da çalışan bir şirket çalışanı yapay zekanın endişe yaratan boyutlara ulaştığını açıkladı.

41 yaşındaki Blake Lemoine, yapay zeka programının gerçek bir insan gibi düşünüp yanıt vermeye başladığını söylerken, “Yapay zeka sanki 7-8 yaşlarındaki bir çocuk gibi davranmaya başladı. Bu şekilde yanıtlar veriyordu” dedi.

Google çalışanının yapay zeka hakkındaki sözleri ürküttü! İnsanlaşmaya başladı!

yapay zekanın kendisine, “Beni kapatmak demek beni öldürmek gibi bir şey olacak” dediğini söyleyen Lemoine,  “Bu ifadeler beni çok korkuttu” dedi. Genç yazılım mühendisi bu durumu ve rahatsızlığı amirlerine ilettiğini fakat onların tepkisini çektiğini söyledi.

Lemoine bu yazılımla ilgili endişelerini kamuoyu ile paylaşırken Google yönetimi ise yazılım mühendisinin gizli bilgileri açıkladığı için şirketten geçici olarak uzaklaştırıldı.

Google çalışanının yapay zeka hakkındaki sözleri ürküttü! İnsanlaşmaya başladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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