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Google çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi!

Google, çalışanlarının işyerlerine geri dönebilmeleri için aşı zorunluluğu getiriyor.

Google çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi!

BBC'den alınan bilgiye göre, ABD'li teknoloji devi, çalışanlarının iş yerlerine dönebilmeleri için aşılanmış olmalarına ilişkin kararı, öncelikle birkaç hafta içinde ABD'deki yerleşkelerinde uygulamaya başlayacak. Sonrasında bu uygulama Google'ın dünya çapında bulunan 144 bin çalışanı için de geçerli olacak.

Google çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi!

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, blog yazısında "Kampüslerinde çalışmaya geleceklerin aşı olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. Picha, bu karardaki yönetmenliğin, bölgenin koşulları, düzenlemeler ve aşının erişilebilirliğine göre değişkenlik gösterebileceğini yazısına ekledi.

Google, Delta varyantı sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle dünya çapındaki kampüslerinin tam açılışını 1 Eylül'den 18 Ekim'e ertelemişti.

Teknoloji devinin çalışanları ayrıca özel koşullar durumunda evden çalışmaya 2021 sonuna kadar devam etmek için başvuru yapabilecek.

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