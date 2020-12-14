Google çöktü mü, neden açılmıyor? Google ne zaman açılacak? Son dakika açıklama geldi

Google servislerinde yaşanan çökmeden etkilenen internet kullanıcıları Youtube, Gmail, Meets gibi servislere giriş sağlayamayınca sebebini öğrenmek için harekete geçti. Google'den konuya ilişkin son dakika açıklama yapıldı. İşte detaylar...

GOOLE ÇÖKTÜ MÜ NEDEN AÇILMIYOR?

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Google’a bağlı birçok servise zorlukla erişim sağlanıyor.

Gmail hesabından çıkış yapılarak girildiği takdirde YouTube’a erişim sağlanabildiği gibi Firefox'tan daYoutube'ye giriş yapılabilmektedir.

Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor? Gmail bir şeyler ters gitti| Hesabıma giriş yapamıyorum

YouTube çöktü mü? Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?

Discord çöktü mü? Discord açılmıyor | Neden açılmıyor?