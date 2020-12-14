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Google çöktü mü, neden açılmıyor? Google ne zaman açılacak? Son dakika açıklama geldi

Google'a bağlı olarak hizmet veren Youtube, Gmail, Meets gibi servislere erişim sorunu yaşayan kullanıcılar sebebini araştırıyor. Saat 14:50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle giriş aksaklığı yaşandı. Peki Google, YouTubei Gmail çöktü mü, neden erişim sağlanamıyor? İşte yetkililerden gelen son dakika açıklama...

Google çöktü mü, neden açılmıyor? Google ne zaman açılacak? Son dakika açıklama geldi

Google servislerinde yaşanan çökmeden etkilenen internet kullanıcıları Youtube, Gmail, Meets gibi servislere giriş sağlayamayınca sebebini öğrenmek için harekete geçti. Google'den konuya ilişkin son dakika açıklama yapıldı. İşte detaylar...

GOOLE ÇÖKTÜ MÜ NEDEN AÇILMIYOR? 

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Google çöktü mü, neden açılmıyor? Google ne zaman açılacak? Son dakika açıklama geldi

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Google’a bağlı birçok servise zorlukla erişim sağlanıyor.

Gmail hesabından çıkış yapılarak girildiği takdirde YouTube’a erişim sağlanabildiği gibi Firefox'tan daYoutube'ye giriş yapılabilmektedir.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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