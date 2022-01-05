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Google deprem erken uyarı sistemi nedir? Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Alanya'da meydana gelen deprem öncesinde kullanıcılarına uyarı bildirimi gönderen Google, herkesi şaşırmıştı. Peki Google deprem erken uyarı sistemi nedir? Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Haberimizde cevapları bulabilirsiniz...

Google deprem erken uyarı sistemi nedir? Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Google deprem uyarı sistemiyle çevrenizde tespit edilen 4.5 ve üzerindeki deprem hakkında telefonlara bildirim gönderiyor. Bugün Alanya'da gerçekleşen 5.3 şiddetindeki deprem öncesinde vatandaşların telefonuna bildirim yollayarak uyarıda bulunan Google'ın bu tahmininin doğru çıkması vatandaşların dikkatini çekti. Peki Google deprem erken uyarı sistemi nedir? Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır? İşte cevaplar...

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Google deprem uyarı sistemi, kullanıcıların bulundukları bölgede meydana gelen depremlerle ilgili telefona bildirim yollayarak vatandaşları uyaran bir sistemdir. Android cihazların donanımını kullanarak bir deprem algılama ağı oluşturmak için sistem tasarlayan Google, özelliği geçtiğimiz aylarda ülkemizde kullanıma sunmuştu. Özellik Türkiye dışında birçok ülkede de kullanılırken, 4.5 üzerinde gerçekleşen depremleri haber veriyor.

Google deprem erken uyarı sistemi nedir? Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Bu haberin ardından vatandaşlar özelliği kullanmak için arayışa girdi. Aslında Android deprem uyarı sistemi birçok telefonda otomatik olarak açık halde bulunuyor. Ancak kendiniz girerek özelliğin aktif durumda olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Bunun için telefonunuzun ayarlar kısmını açarak konum ayarlarına gelmeniz gerekiyor. Burada aşağıda bulunan (aşağıda yoksa gelişmiş ayarlar seçeneğini kullanın) deprem uyarı sistemini aktif hale getirin. Bu şekilde özellikten faydalanabilir ve deprem anında Google'ın size bildirim göndermesini sağlayabilirsiniz.

Google deprem erken uyarı sistemi nedir? Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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