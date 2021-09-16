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Google fiber optik kablolarla kıtaları birbirine bağlıyor

Google; ABD, İngiltere ve İspanya gibi üç büyük ülkeyi internet alanında birbirine bağlamak için Atlas Okyanusu'nun altından binlerce kilometrelik fiber optik internet kablosu yerleştirdi.

Google fiber optik kablolarla kıtaları birbirine bağlıyor

Teknoloji devi Google, bu proje ile kıtaları birleştirmeye hazır durumda.

Yeni jenerasyon fiber optik kablo 6 bin 250 kilometre uzunluğunda ve saniyede 350 terabit veri aktarma hızına sahip. Yazılım dünyasının ileri gelen isimlerinden olan Grace Hopper’ın isminin verileceği kablo gelecek yıl hizmete girecek.

Yazılımdaki hatalar için “bug” ifadesini ilk  kullanan kişi olan Hopper tarihte yerini almıştı.

Google fiber optik kablolarla kıtaları birbirine bağlıyor

Kıtalarası döşenen bu kablo ile uluslar arası internet veri trafiğinin daha da hızlanması hedeflenmekte.

Google fiber optik kablolarla kıtaları birbirine bağlıyor

Google, bu amaç doğrultusunda yakın dönemde Atlas Okyanusu altından Amerika ve Afrika kıtalarını bağlayacak yeni fiber optik kabloların da döşemesini gerçekleştirecek.

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