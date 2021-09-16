Google fiber optik kablolarla kıtaları birbirine bağlıyor

Teknoloji devi Google, bu proje ile kıtaları birleştirmeye hazır durumda.

Yeni jenerasyon fiber optik kablo 6 bin 250 kilometre uzunluğunda ve saniyede 350 terabit veri aktarma hızına sahip. Yazılım dünyasının ileri gelen isimlerinden olan Grace Hopper’ın isminin verileceği kablo gelecek yıl hizmete girecek.

Yazılımdaki hatalar için “bug” ifadesini ilk kullanan kişi olan Hopper tarihte yerini almıştı.

Kıtalarası döşenen bu kablo ile uluslar arası internet veri trafiğinin daha da hızlanması hedeflenmekte.

Google, bu amaç doğrultusunda yakın dönemde Atlas Okyanusu altından Amerika ve Afrika kıtalarını bağlayacak yeni fiber optik kabloların da döşemesini gerçekleştirecek.