Google'dan haber yayıncılarına müjde! Artık içeriklere para ödeyecek

Avusturalya Hükümeti Goolge ve Facebook'a ekonomik savaş açmış ve haber içerikleri için ödeme talebinde bulunmuştu. Fransa'dan çıkan karar sonrası Google, Avusturalya, Brezilya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ödeme yapılacağını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, haber yayıncılarına içerikleri için ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Avusturalya, teknoloji şirketleri Facebook ve Google'ın haberi içerikleri için ödeme yapmasını sağlayacak bir kanun üzerinde çalışma yapmaya başlamış ve bu kanunu Fransa Rekabet Kurumu'na taşımıştı. Fransa Rekabet Kurumu ise bu tasarıyı kabul etmiş ve Google'ın içeriklerini yeniden kullanmak için yayıncı firmalara ve haber ajanslarına ödeme yapması gerektiğine karar vermişti.

Google Başkan Yardımcısı Brad Bender yaptığı açıklama nitelikli içerik üretici sayısını artırmak için bu adımı attıklarını söylerken, sadece belirli haber yayıncılarının bu anlamda destekleneceğini belirtti. Kullanıcıların ise lisanslanan özel içeriklere Google Haberler ve Keşfet aracılığıyla ulaşabileceklerinin altını çizdi.