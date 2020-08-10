Google Play Music kapatılıyor

Müzik platformları arasındaki rekabet gün geçtikçe daha da artıyor. Spotify ipi göğüsleyen isim olurken, Apple Music de Spotify'ın peşinden geliyor. Google ise bu yarışta geri kalmamak için geçtiğimiz aylarda YouTube Music platformunu hayata geçirmişti.

Google kullanıcılarına aktarım ile ilgili talimatların bulunduğu e-posta'nın gönderileceği bildirildi. Google Play Music'de yer alan tüm verilerinizi YouTube Music'e aktarmak 3 adımda kolayca yapabileceksiniz.

Google Play Music uygulaması, her yerde aynı anda kapatılmayacak. Kademeli olarak kapatılması beklenen Google Play Music, önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet vermeye son verecek, sonrasında aynı uygulama diğer ülkelere de gerçekleşecek.

YOUTUBE MUSİC'E AKTARIM NASIL YAPILIR?

Bilgilerinizi aktarmak için ilk olarak YouTube Music uygulamasını açın ve ardından sağ üst köşeden profil resminize dokunun. Ayarlar kısmına gelin ve Google Play Music'den aktar seçeneğine basın. İşlem bu kadar kolay gerçekleşiyor. Tüm çalma listeleriniz dakikalar içerisinde YouTube Music'e geçmiş olacak.