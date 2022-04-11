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Google Türkiye'de en çok aratılan konu başlıkları yürek sızlattı! "Nasıl intihar edilir?"

Türkiye'de son iki yılda Google üzerinden en çok aratılan konu ve soru başlıkları belli oldu. Sık aranan ifadeler içerisinde yer alan "Nasıl intihar edilir?" sorusu ise yürek sızlattı.

Google Türkiye'de en çok aratılan konu başlıkları yürek sızlattı! "Nasıl intihar edilir?"

Google Türkiye, son 2 yıl içerisinde vatandaş tarafından en çok aratılan ifadeleri kamuoyuna sundu. Pandemi ve olumsuz şartlardan etkilenen sosyal medya kullanıcıların çoğunlukla "Yurtdışı iş ilanları" ve "Nasıl intihar ederim" başlıklarını aratması yürekleri dağlarken, "Nasıl ölebilirim" ifadesi dikkat çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan aramalar "Dizi film aratılan arama motorunda, intihar aratılması kahretti" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Google Türkiye'de en çok aratılan konu başlıkları yürek sızlattı! Nasıl intihar edilir?

"NASIL İNTİHAR EDİLİR"

Google Türkiye'de en çok aratılan konu başlıkları sırasıyla;

  • Yurtdışı iş ilanları vasıfsız,
  • İŞKR yurtdışı iş ilanları,
  • Nasıl intihar edilir?
  • Ölmek istiyorum
  • İntihar için öneriler oldu.

Google Türkiye'de en çok aratılan konu başlıkları yürek sızlattı! Nasıl intihar edilir?Google Türkiye'de en çok aratılan konu başlıkları yürek sızlattı! Nasıl intihar edilir?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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