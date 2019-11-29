Google ve Facebook'a ilişkin şok iddia! Araştırma sonucunda ortaya çıktı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden biri olan New York Times'ın sayfasına taşıdığı habere göre Mart 2018'de Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi tarafından araştırma yapıldı. Araştırma kapsamında 22,484 cinsel içerikli film sitesi incelendi. Bu sitelerin yüzde 74'ünde Google'ın, izleyenleri takip edebildiği yazılımı olduğu belirlendi. Sitelerin yüzde 24'ünde Oracle, yüzde 10'unda da Facebook'un izleme yazılımları bulundu. Bu sonuçlar Google'ın 16,638, Oracle'ın 5,396, Facebook'un da 2,248 cinsel içerikli film sitesinde yazılımlarının olduğu anlamına geliyor. Araştırmada "webXray" adlı programla sitelerde üçüncü taraflara kullanıcılarla ilgili bilgiler gönderen yazılımlar arandı.