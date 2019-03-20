Google yeni oyun platformu Stadia’yı duyurdu

Google, Stadia adını verdiği, oyuncuların, Google "bulut" servisi üzerinden, bir oyun konsolu ya da pahalı bir bilgisayar gerektirmeyecek, yeni bir video oyun platformunu duyurdu.

Google'ın açıklamasına göre, oyuncular Youtube üzerinden izledikleri oyunlara "şimdi oyna" butonuna tıkladıktan beş saniye sonra oyuna katılarak oynayabilecekler.

Günümüzdeki oyun endüstrisinde oyuncular, oyunları oynayabilmek için satın almak veya kiralamak zorundalar, ancak Google'ın Stadia platformu ile oyuncular oyunlara kalıcı ya da geçici olarak sahip olmadan oynayabilecekler.

Amazon da yeni bir oyun platformu geliştirdiğini açıklarken, oyun platformu pazarında Sony ve Microsoft'a rakip olacağını duyurdu.

Gelişmeler ardından, Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yüzde 0.61, Amazon hisseleri yüzde 2.37 ve Microsoft hisseleri yüzde 0.24 arttı.

DHA