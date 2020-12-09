Google "Yılın Arama Trendleri 2020" listesini açıkladı! Bakın 2020'de Türkiye'de en çok ne aratılmış?

Google'nin her yıl dünya ve ülke bazında en çok nelerin aratıldığını listelediği raporlarını bu yıl da sundu. Yeni yıla yaklaşırken bakalım en çok neyi konuşmuşuz ve neyi merak edip aramışız? İşte 2020’de Türkiye'de ve dünyada kullanıcıların en çok aradığı trendler…

"Yılın Arama Trendleri 2020"nin Türkiye'de farklı kategorilerden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında Genel kategoride EBA, İsimler kategorisinde Fahrettin Koca, Tarif kategorisinde ekmek, Diziler kategorisinde Sadakatsiz yer aldı.

Türkiye genelinde 2020 yılında en çok aranan kelimeler;

1) EBA

2) Dolar Kaç TL

3) Corona Virüsü

4) Deprem

5) Zoom

6) HES Kodu Alma

7) Kandilli Rasathanesi

8) Sokağa Çıkma Yasağı

9) Sağlık Bakanlığı

10) ABD Seçimleri

Türkiye’de 2020’da Yükselen Genel aramalarında zirvede yer alan EBA'yı sırasıyla Dolar Kaç TL, Corona Virüsü, Deprem, Zoom, HES Kodu Alma, Kandilli Rasathanesi, Sokağa Çıkma Yasağı, Sağlık Bakanlığı, ABD Seçimleri aramaları takip etti.

Türkiye genelinde 2020 yılında en çok aranan isimler;

1) Fahrettin Koca

2) Berat Albayrak

3) Ebru Şallı

4) Ellen Page

5) Alaattin Çakıcı

6) Fatih Terim

7) Lütfi Elvan

8) Sercan Yıldırım

9) Halil Sezai

10) Nihat Hatipoğlu

2020’de Yükselen Aramalar İsimler kategorisinde Türkiye’de ilk sırada yer alan Fahrettin Koca'yı ise sırasıyla Berat Albayrak, Ebru Şallı, Ellen Page,Alaattin Çakıcı, Fatih Terim, Lütfi Elvan, Sercan Yıldırım, Halil Sezai ve Nihat Hatipoğlu takip etti.

Türkiye genelinde 2020 yılında en çok izlenen diziler;

1) Sadakatsiz

2) Mucize Doktor

3) Masumlar Apartmanı

4) Sen Çal Kapımı

5) Alev Alev

6) Kırmızı Oda

7) Bay Yanlış

8) Menajerimi Ara

9) Bir Başkadır

10) Aşk 101

Türkiye’de en çok aranan Diziler kategorisinde zirvede yer alan Sadakatsiz'i Mucize Doktor, Masumlar Apartmanı, Sen Çal Kapımı, Alev Alev, Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Manajerimi Ara, Bir Başkadır ve Aşk 101 takip etti. Aramaların tamamını yerli diziler oluşturdu.

2020’nin Tarif kategorisinde ilk sırada Ekmek yer aldı. Ekmeği, Pide, Aşure, Çökertme Kebabı, Ramazan Pidesi, İzmir Bombası, Lahmacum, Güllaç Tatlısı, Ezogelin ve Kalburabastı takip etti.

2020'nin Yükselen Aramalar Nasıl kategorisinde ilk sırada yer alan HES Kodu Nasıl Alınır'ı, Zoom Programı Nasıl Kurulur, 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır, Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor ve Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir, E devlet Makse Başvurusu Nasıl Yapılır, Seyahat İzni NAsıl Alınır, Öksürük Nasıl Gider, Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır, Eczaneden Maske Nasıl alınır takip etti.

Kaybettiklerimiz kategorisinde ilk sırada Kobe Bryant yer alırken, Pınar Gültekin, Nur Yerlitaş, Aytaç Yalman, Aleyna Çakır ve Maradona yer aldı.

2020 yılında dünya genelinde en çok arananlar;

1) Coronavirus

2) Election results (seçim sonuçları)

3) Kobe Bryant

4) Zoom

5) IPL(Hindistan Premier Ligi)

6) India vs New Zealand

7) Coronavirus update

8) Coronavirus symptoms (corona virüs semptomları)

9) Joe Biden

10) Google Classroom

Dünyada 2020’de Yükselen Genel Aramalar da ise, 'neden' kelimesiyle başlayan aramalar yapıldı. Koronavirüs ilk sırada yer alırken, seçim sonuçları, Kobe Bryant, koronavirüs güncellemesi, koronavirüs belirtileri, Joe Biden, Hindistan, Yeni Zelanda, Adı neden covid-19, NBA neden ertelendi, okullar neden kapalı, avustralya neden yanıyor, gökyüzü neden turuncu, siyahların hayatı neden önemlidir, empati neden önemlidir, demokrasi neden önemlidir, insanlar neden hayal eder ise listedeki diğer aramaları oluşturdu.