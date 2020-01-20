Google'a ne oldu? Türk Telekom'dan Google, Youtube Gmail'e neden giremiyorum?

Arama motoru Google'a giremeyenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Google'a ne oldu? Google'a, Youtube'a Gmail'e neden giremiyorum? Türk Telekom'dan internete neden girilmiyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

GOOGLE'A NE OLDU?

Sadece google değil tüm google servislerinin çökme halinin yaşandığı servislerde; youtube, drive, mail vb. tüm servislere erişim yok.Google servislerinde bir sıkıntı olduğu düşünülen durumda, Yandex'e girmek ise mümkün.

EKŞİ'DE BAŞLIK AÇILDI

GOOGLE'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Sosyal medyanın gündeminde yer alan 'Google'a neden girilmiyor?' sorusu, kullanıcılarca merak ediliyordu. Hemen hemen 1 saattir Twitter başta olmak üzere birçok sosyal mecrada Google servislerine erişim sağlanamıyor.

Bu uygulamaların başında Gmail, Youtube ve Whatsapp da geliyor. Konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri geldikçe sayfamızda yer alacak.

İşte Google'ın uyarısı:

Bu siteye ulaşılamıyor

www.google.com.tr ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı.

Aşağıdakileri deneyin:

Proxy, güvenlik duvarı ve DNS yapılandırmasını kontrol etme

Windows Ağ Teşhislerini Çalıştırma

DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG

DNS ayarlarınızı kontrol edin.

Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız ağ yöneticinizle bağlantı kurun.

Güvenlik duvarı veya antivirüs ayarlarınızda Opera'nın ağa erişmesine izin verin.

Ağa erişmesine izin verilmiş bir program olarak zaten listeleniyorsa, listeden kaldırıp tekrar eklemeyi deneyin.

Proxy sunucu kullanıyorsanız…

Ara sunucunun çalıştığından emin olmak için ara sunucu ayarlarınızı kontrol edin veya ağ yöneticinizle iletişime geçin. Eğer bir ara sunucu kullandığınızı düşünmüyorsanız: Opera menüsü > Ayarlar > Proxy ayarlarını değiştir… > LAN Ayarları'na gidin ve "Yerel ağınız için Ara Sunucu kullanın" seçimini kaldırın.

TÜRK TELEKOM'DAM AÇIKLAMA GELDİ