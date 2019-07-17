Google/Bhatia: Dragonfly Projesi sonlandırıldı

Google Kamu Politikası Direktörü ve Başkan Yardımcısı Karan Bhatia, şirketin Çin piyasaları için tasarladığı "Dragonfly" isimli arama motoru projesine son verildiğini söyledi.

ABD Senatosu Yargı Komitesi'nde verdiği ifadede Bhatia, bunun yanında Google'ın bilerek kendi ülkesinde konuşma hakkını sansürlemeye çalıştığı iddialarını reddetti.

Geçen yıl medyada yer alan haberlerde Google'ın insan hakları ve demokrasiye yönelik terimleri ve internet sitelerini kara listeye alan "Project Dragonfly" isimli bir proje oluşturmayı değerlendirdiği öne sürülmüş ve proje Google çalışanları tarafından eleştirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Başsavcı William Barr'ın, girişimci Peter Thiel'ın Çin istihbarat servisinin Google'a sızmış olabileceği iddiasını "inceleyeceğini" söylemişti.

DHA