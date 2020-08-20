Google'dan açıklama: Türkiye'de şirket açılacağı iddiası doğru değil

Dünyada kullanılan en yaygın arama motoru olarak bilinen ve ülkemizde de yoğun rağbet gören Google, sosyal medya düzenlemesi nedeniyle şirketin Türkiye'deki operasyonlarında değişikliğe gideceği yönünde medyada yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

REKLAM HİZMETLERİYLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YANLIŞ ANLAŞILMIŞ

Google yetkilileri tarafından yapılan açıklamada medyada, yer alan haberlerin, 2021 yılında yapılması planlanan Google reklam hizmetlerinin sunumuyla alakalı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığının vurgulanarak bu değişikliklerin sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK REKLAM PLANLARI SÖZ KONUSU

2006'dan bu yana İstanbul'da kurulu bulunan Google Reklamcılık'ın yurt dışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye'de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapıldığının altı çizilerek, "Medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google'ın Türkiye'deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Habertürk mensubu Esra Nehir tarafından hazırlanan haberde, ülkemizde kullanılan birçok platformu bünyesinde barındıran Google'ın Türkiye'deki tüm operasyonlarını yürütmek için şirketleşme kararı aldığı iddia edilmişti.

SOSYAL MEDYA YASASI NELER GETİRİYOR?

Sosyal medya ile ilgili düzenlemeye göre; Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp) en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek.

Temsilci belirlemeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilecek. 6 aylık raporu Türkçe hazırlayarak BTK'ya bildirecek. İlk rapor için Ocak 2021 olan tarih Haziran 2021'e uzatılmıştı.

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında para ve reklam yasağı verilecek. 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.