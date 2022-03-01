Google'dan Ukrayna'daki sivilleri korumak için sıra dışı hamle! Google Maps uygulaması, Ruslar kullanmaması için devre dışı bırakıldı

Tüm dünya Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa odaklandı. Rusya orduları saldırılarında sivilleri hedef aldı, binlerce Ukrayna vatandaşı olayda yaralandı, 300'den fazla sivil hayatını kaybetti. Batılı ülkeler Rusya'ya savaşı durdurması için çeşitli yaptırımlar uygularken sivillerin yaşamını korumak isteyen ABD'li teknoloji devi Google, sıra dışı bir hamle yaptı.

UYGULAMA DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Google, farklı alanların ne kadar dolu olduğunu gizlemek adına Ukrayna'da canlı trafik verilerini sağlayan ve şehri gösteren harita uygulaması Google Maps'i geçici olarak devre dışı bıraktı.

KALABALIK YERLERİN HEDEF ALINMASI ENGELLENDİ

Söz konusu uygulamada bunun yapılma nedeninin Rus kuvvetlerini mağaza ve restoranlar dahil olmak üzere kalabalık alanların hedef alınması korkusu üzerine yapıldığı belirtildi.

YOLLARDAKİ LEVHALAR KALDIRILDI

Öte yandan Rus ordusunun şehir içinde ilerlemesinin engellenmesi ve yolları karıştırmaları için Ukrayna hükümeti, yol levhalarının kaldırılması talimatını vermişti. Yolların yapımı ve bakımından sorumlu olan Ukraynalı bir şirket hükümetin bunu yapmaya karar verdiğini açıklamak için Facebook'a gitti.

ABD'DEKİ PROFESÖR, RUS BİRLİKLERİNİ OPERASYON ÖNCESİ İZLEMİŞ

Reuters'ın haberine göre California'daki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nden bir profesör, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı başlatıldığını açıklamasından birkaç saat önce Google Haritalar uygulamasından sınıra doğru giden bir Rus birliklerinin sıkışıklığını izleyebilmesini sağladığını söyledi.

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