Google'dan yeni rapor! İşte Android kullanıcılarının tercihleri...

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği' Google'ın yeni Android sürümlerinin benimsenme oranlarına dair yeni bir rapor paylaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Android kullanıcılarının tercihlerinin belli olduğu aktarıldı.

EN ÇOK İNDİRİLEN ANDROID SÜRÜMÜ AÇIKLANDI

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği'nin sosyal medya hesabında paylaştığı görselde şu ifadelere yer verildi:

"Android tarafta güncellemelerin ya da yeni sürümlerin kullanıcılara ulaşması zaman alıyor.

Bu sebeple milyonlarca cihazın kullanıcısı eski sürümlere alışıyor ve kullanmaya devam ediyor. Yeni güncelleme, cihaza gelmesine rağmen pek çok kullanıcı güncellemeleri yapmakta istekli olmuyor.

En son sürüm Android 12'nin çok da benimsenmediği insanlar tarafından çok da indirilmediği

düşünülüyor. Halen Android kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun telefonunda Android 10 ve Android 11 yüklü. Şu anda satışta/kullanımda olan Android cihazlar arasında en popüler sürüm yüzde 26.5 ile Android 10 yani Q sürümü oluyor. Öte yandan ikinci sırada Android 11 yani R sürümü bizleri 24.2'ye ulaşan indirme oranıyla karşılıyor.

Android 11'in yıllar önce tanıtılan Android 10'dan daha az kullanıcıya ulaşmasının sebeplerinden biri de şüphesiz sürümün her telefona gelmemesi. Yani bazı şirketler bu sürümü 'bazı cihazlarına' sunmadığı için haliyle zorunlu olarak cihazlar da güncellenemiyor. Listenin geri kalanında ise yüzde 18.2 ile 9. sürüm olan Pie bizlerı karşılıyor ve onu Creo ve Nougat sürümleri takıp ediyor. Ancak listeye baktığımızda Android 12'yı göremıyoruz zira pek çok modele daha yeni ulaşan sürümün oranları hakkında yorum yapmak için henüz erken. "