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  3. Google'dan yepyeni bir özellik geliyor!

Google'dan yepyeni bir özellik geliyor!

Dünya devi Google kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. En çok kullanılan tarayıcılardan biri olan Chrome'a gelecek yeni güncellemeyle beraber, halihazırda Edge tarayıcılarda bulunan 'sonra oku' özelliğini kullanıcılarına sunacak.

Google'dan yepyeni bir özellik geliyor!

Dünyanın en büyük teknoloji devleri arasında yer alan Google, tarayıcısı Chrome'u geliştirmeye devam ediyor. Özellikle de kullanıcılara daha pratik özellikler sunma niyetinde olan Google, son olarak da Edge'te bulunan kullanışlı bir işlevi Chrome'a entegre edecek.

Yeni gelen güncelleme ile birlikte  yer imlerine yeni bir düzenleme getirilirken, araştırılan bir konuyu kolayca yer imlerine ekleyebilmeniz mümkün olacak. Bu özellik sayesinde yer imleri bölümünüz daha derli toplu kalırken, işinize kaldığınız yerden hızlı bir şekilde devam edebileceksiniz.

Google'dan yepyeni bir özellik geliyor!

Daha detaylı açıklamak gerekirse yer imlerine bir düzenleme getirilmesi hedefleniyor. Bir düzen içine giren yer imleri, bu durumda kullanıcıların farklı amaçlarla eklediği yer imlerine daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Google'dan yepyeni bir özellik geliyor!

Diğer yandan dev teknoloji şirketi Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulamaya koyduğu evden çalışma modelini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı.

Google'ın üst yöneticisi Pichai bu konuyla ilgili şirket çalışanlarına mail gönderdi. Attığı mailde şu ifadelere yer verdi: "Ofiste olması gerekmeyen görevler için küresel gönüllü evden çalışma seçeneğimizi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıyoruz." 

Google'ın söz konusu kararının yaklaşık 200 bin tam zamanlı ve sözleşmeli çalışanın neredeyse tamamını etkileyeceği konuşuluyor.

Google'dan yepyeni bir özellik geliyor!

Kübra Kaçmaz
Editör


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