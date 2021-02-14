Google'den Sevgililer Gününe özel doodle!

Dünyaca ünlü arama motoru Google, 14 Şubat Sevgililer Gününü es geçmedi. Bir kaç gün önceden ne hazırlayacağı merakla beklenen doodle'ı ana sayfasına taşıyan Google, kullanıcılarını mest etti.

Ünlü isimlerin ölüm ve doğum günlerini hazırladığı özel doodle'lar ile hatırlayan Google, önemli günler için tasarladığı doodle'ları da ülke bazında uygulamaya devam ediyor.

14 Şubat Sevgililer Günü bugün tüm dünyada kutlanıyor. Google'da bugüne özel hazırladığı Doodle'ı ana sayfasına taşıdı.