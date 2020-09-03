Google'ın 'Dünyanın en saçma binası' gördüğü Türkiye'deki o bina yıkılacak!

Google arama motorlarında dünyanın en saçma binası olarak aratıldığında ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki o bina için yıkım kararı alındı. Yarısı kullanılmayan sarı, kırmızı, mavi renkli özel idare binası için Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ''İnşallah bu projeyi kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz'' dedi.

1994 yılında hizmete giren kimi vatandaşın adres sormada kimisi ise fotoğraf çektirmek için kullanığı Google arama motorlarında ‘dünyanın en saçma binası’ olarak görülen özel idare binası yıkılarak yerine kent meydanı yapılacağı bildirildi. Binanın yıkımı için konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın refahı için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortaya koymayı planladığımız projelerimizi siz değerli meclis üyelerimizle şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerimiz var. İnşallah bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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