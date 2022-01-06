2022 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2031100537 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 7 Ocak 2022 CumaFügen isminin anlamı nedir, Fügen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Edin Visca bordo-mavili formayı giydi! Boşnak yıldız stadyumda poz verdi!İmrana isminin anlamı nedir, İmrana ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adıgün isminin anlamı nedir, Adıgün ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika: 6 Ocak 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Bugün kaç vaka var?Akgül isminin anlamı nedir, Akgül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ferime isminin anlamı nedir, Ferime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Regaip isminin anlamı nedir, Regaip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Gör bunları İmamoğlu! Sancaktepe Belediyesinin ekmek adımı halk ekmek kuyruklarını sonlandıracak! Günlük 20 bin ekmek 1.25 TL'den satılacak

Gör bunları İmamoğlu! Sancaktepe Belediyesinin ekmek adımı halk ekmek kuyruklarını sonlandıracak! Günlük 20 bin ekmek 1.25 TL'den satılacak

Sancaktepe Belediyesi ilçedeki fırınlarla yaptığı anlaşmaya göre günlük 20 bin 200 gramlık ekmek 1,25 TL'den vatandaşlara satılacak.

Gör bunları İmamoğlu! Sancaktepe Belediyesinin ekmek adımı halk ekmek kuyruklarını sonlandıracak! Günlük 20 bin ekmek 1.25 TL'den satılacak

Pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar ve kurda yaşanan artış sonrası ekmek fiyatlarında artış yaşandı. Vatandaşlar ekmeğe erişimde zorluk yaşarken AK Partili Sancaktepe Belediyesi vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşması için önemli bir adım attı. Bu kapsamda ilçedeki  2 fırın ve 50 işyeri ile anlaşan Sancaktepe Belediyesi, günlük 20 bin adet 200 gram ekmeği 1,25 TL'den satılacak.

Gör bunları İmamoğlu! Sancaktepe Belediyesinin ekmek adımı nefes halk ekmek kuyruklarını sonlandıracak! Günlük 20 bin ekmek 1.25 TL'den satılacak

"VATANDAŞIMIZ BURALARDAN UCUZA EKMEK ALABİLECEK"

Konuya ilişkin açıklamada yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, fırıncılar odasıyla anlaşma yaptıklarını dile getirerek,"  Bugün 20 bin ekmekle başladık. Bir ay boyunca bu ekmeklerin, Sancaktepe'de anlaştığımız bakkal ve marketlerimize ulaşmasına aracılık edeceğiz. Belediyemizin 1.25 liraya ekmek etiketlerini gören vatandaşımız buralardan ucuza ekmek alabilecek. Bu sayede vatandaş ekmek kuyruğuna mahkum olmaktan kurtulacak" diye konuştu. 

Söz konusu uygulama ekmek almakta zorluk yaşayan vatandaşların takdirini kazandı. 

Gör bunları İmamoğlu! Sancaktepe Belediyesinin ekmek adımı nefes halk ekmek kuyruklarını sonlandıracak! Günlük 20 bin ekmek 1.25 TL'den satılacak

Gör bunları İmamoğlu! Sancaktepe Belediyesinin ekmek adımı nefes halk ekmek kuyruklarını sonlandıracak! Günlük 20 bin ekmek 1.25 TL'den satılacak

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT