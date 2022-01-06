Gör bunları İmamoğlu! Sancaktepe Belediyesinin ekmek adımı halk ekmek kuyruklarını sonlandıracak! Günlük 20 bin ekmek 1.25 TL'den satılacak

Pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar ve kurda yaşanan artış sonrası ekmek fiyatlarında artış yaşandı. Vatandaşlar ekmeğe erişimde zorluk yaşarken AK Partili Sancaktepe Belediyesi vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşması için önemli bir adım attı. Bu kapsamda ilçedeki 2 fırın ve 50 işyeri ile anlaşan Sancaktepe Belediyesi, günlük 20 bin adet 200 gram ekmeği 1,25 TL'den satılacak.

"VATANDAŞIMIZ BURALARDAN UCUZA EKMEK ALABİLECEK"

Konuya ilişkin açıklamada yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, fırıncılar odasıyla anlaşma yaptıklarını dile getirerek," Bugün 20 bin ekmekle başladık. Bir ay boyunca bu ekmeklerin, Sancaktepe'de anlaştığımız bakkal ve marketlerimize ulaşmasına aracılık edeceğiz. Belediyemizin 1.25 liraya ekmek etiketlerini gören vatandaşımız buralardan ucuza ekmek alabilecek. Bu sayede vatandaş ekmek kuyruğuna mahkum olmaktan kurtulacak" diye konuştu.

Söz konusu uygulama ekmek almakta zorluk yaşayan vatandaşların takdirini kazandı.