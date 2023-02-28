Gor Lulukyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gor Lulukyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gor Lulukyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gor Lulukyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gor Lulukyan 2 Ocak 2003 tarihinde Yeghvard şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գոռ Լուլուկյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gor Lulukyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gor Lulukyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gor Lulukyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gor Lulukyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gor Lulukyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gor Lulukyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Urartu II

1 Temmuz 2021 yılında FC Urartu

8 Eylül 2022 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2023 yılında FC Urartu

Gor Lulukyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gor Lulukyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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