Gor Manukyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gor Manukyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gor Manukyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gor Manukyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gor Manukyan 27 Eylül 1993 tarihinde Erewan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գոռ Մանուկյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gor Manukyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UniFootball LLC yapmaktadır. Gor Manukyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gor Manukyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gor Manukyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gor Manukyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gor Manukyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gor Manukyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Pyunik Erivan

26 Ağustos 2019 yılında Alashkert

18 Şubat 2021 yılında Lori Vanadzor

1 Ağustos 2021 yılında L. Artsakh

1 Temmuz 2022 yılında Ararat Yerevan

Gor Manukyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gor Manukyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gor Manukyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pyunik Erewan (bis 2/2012)

Ermenistan takımında 22 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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