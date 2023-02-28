Gor Matinyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gor Matinyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gor Matinyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gor Matinyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gor Matinyan 23 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գոռ Մատինյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gor Matinyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gor Matinyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erewan II futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erewan II takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gor Matinyan'nin BKMA Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gor Matinyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gor Matinyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gor Matinyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gor Matinyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında BKMA Erewan II

Gor Matinyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gor Matinyan şuan BKMA Erewan II takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Gor Matinyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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