Gor Poghosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gor Poghosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gor Poghosyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gor Poghosyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gor Poghosyan 11 Haziran 1988 tarihinde Erewan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գոռ Պողոսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gor Poghosyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gor Poghosyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 13 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gor Poghosyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gor Poghosyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gor Poghosyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gor Poghosyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gor Poghosyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında MIKA Aschtarak

1 Şubat 2016 yılında Alashkert II

1 Temmuz 2016 yılında FC Kotayk

1 Ocak 2017 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2019 yılında Alashkert

1 Ağustos 2020 yılında West Armenia

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2021 yılında L. Artsakh

Gor Poghosyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gor Poghosyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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