Gor Vanoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gor Vanoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gor Vanoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gor Vanoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gor Vanoyan 27 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գոռ Վանոյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gor Vanoyan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına - tarihinde katılmıştır. Gor Vanoyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gor Vanoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gor Vanoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gor Vanoyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
Gor Vanoyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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