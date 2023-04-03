Gor Vanoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gor Vanoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gor Vanoyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gor Vanoyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.