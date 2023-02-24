Goran Akovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Akovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Goran Akovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goran Akovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.