Goran Akovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Akovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Akovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Goran Akovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Goran Akovic 6 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Goran Akovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Goran Akovic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Goran Akovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Goran Akovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında FK Berane
16 Ocak 2023 yılında FK Bokelj
Goran Akovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Goran Akovic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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