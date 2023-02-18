Goran Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Brkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goran Brkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goran Brkic 28 Nisan 1991 tarihinde Pancevo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Goran Brkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goran Brkic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Goran Brkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goran Brkic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goran Brkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goran Brkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goran Brkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goran Brkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Mladost Apatin

30 Haziran 2010 yılında OFK Beograd U19

1 Ocak 2011 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2012 yılında Kolubara

1 Haziran 2012 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2013 yılında Jedinstvo Uzice

30 Haziran 2013 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2013 yılında Metalac

1 Şubat 2016 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2016 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2017 yılında NK Olimpija

31 Ağu 2019 yılında NK Triglav

31 Aralık 2019 yılında NK Olimpija

24 Şubat 2020 yılında Taraz

24 Şubat 2021 yılında FK Tuzla City

31 Ocak 2022 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

Goran Brkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goran Brkic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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