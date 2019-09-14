Goran Hareketi lideri Ali yeniden başkan seçildi

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) koalisyon hükümetinde yer alan Goran (Değişim) Hareketi'nin liderliğine yeniden Ömer Seyid Ali seçildi.



Partinin resmi televizyonu KNN'nin haberine göre, IKBY'de yer alan Süleymaniye kentindeki Goran Hareketi merkezinde bir araya gelen delegeler, partinin yeni liderini belirlemek üzere oy kullandı.

Basına kapalı gerçekleşen oylamada Ömer Seyid Ali, 44 oydan 28'ini alarak yeniden Goran'ın lideri seçildi.

Ali, Goran'ın kurucusu Noşirvan Mustafa'nın Mayıs 2017'de hayatını kaybetmesinden 2 ay sonra yapılan seçimde tek aday olarak partinin liderlik koltuğuna oturmuştu.

- Ali, aktif siyasete 1974'te atıldı

Ömer Seyid Ali, 1945 yılında Süleymaniye'de doğdu. Aktif siyasete 1974'te atılan Ali, siyasi faaliyetleri nedeniyle Irak'taki Baas rejimi tarafından tutuklandı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra 1979'da çıkarılan genel af yasasıyla serbest bırakıldı.



Ali, 1980'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanlık Konseyi Üyesi seçildi ve 2006'ya kadar bu görevi yürüttü.



KYB içindeki "reformcu kanat" arasında yer alan Ali, Noşirvan Mustafa'nın Goran Hareketi'ni kurmasıyla KYB'den istifa ederek 2009 yılında bu harekete katıldı.



- Goran Hareketi



Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin genel sekreterliğindeki KYB içinde reformcu kanadının öncüleri arasında yer alan Noşirvan Mustafa, 2006'da partisinden istifa ederek Goran Hareketi'ni kurdu.



Goran, IKBY'de 25 Temmuz 2009'da düzenlenen seçimlerde yüzde 23,75 oy oranıyla 25 milletvekili çıkararak bölgedeki en etkili muhalefet partisi haline geldi.



Hareket, 2013'te düzenlenen IKBY milletvekili seçimlerinde yükselişini sürdürdü. Bu seçimde 24 sandalye kazanan Goran, IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) ardından ikinci parti konumuna yükseldi.

Goran Hareketi, Eylül 2018 seçimlerinde ise oylarının yarısını kaybederek 12 milletvekili çıkardı ve IKBY'de 3. parti konumuna geriledi.

Kaynak: AA