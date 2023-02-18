Goran Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Goran Matic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goran Matic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Goran Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goran Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goran Matic 5 Ekim 1992 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Горан Матић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goran Matic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goran Matic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Goran Matic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goran Maticboyu ve yaşı kaç

Goran Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goran Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Goran Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goran Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2011 yılında Radnicki Klupci

1 Temmuz 2012 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2013 yılında Macva

1 Ocak 2015 yılında Ozren Sokobanja

1 Temmuz 2015 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Ocak 2016 yılında Radnicki Klupci

1 Temmuz 2017 yılında Borac Lešnica

1 Ocak 2019 yılında FK Loznica

Goran Matic kimdir

Goran Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goran Matic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Loznica (-2009)

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Goran Matic nereli

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