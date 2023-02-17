Goran Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Milovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Goran Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goran Milovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Goran Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Milovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Milovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goran Milovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goran Milovic 29 Ocak 1989 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Goran Milović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goran Milovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goran Milovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 12 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Goran Milovic'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goran Milovicboyu ve yaşı kaç

Goran Milovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goran Milovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Goran Milovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goran Milovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2006 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2008 yılında RNK Split

30 Ocak 2012 yılında Hajduk Split

10 Şubat 2016 yılında CQ Lifan

15 Şubat 2018 yılında NK Osijek

30 Haziran 2018 yılında CQ Dangdai Lif.

1 Temmuz 2018 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Kasım 2020 yılında NK Olimpija

15 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2021 yılında NK Olimpija

Goran Milovic kimdir

Goran Milovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goran Milovic şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RNK Split (2001-2008)

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Goran Milovic nereli

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