Goran Smiljanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Smiljanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Smiljanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goran Smiljanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goran Smiljanic 31 Ocak 1990 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Горан Смиљанић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goran Smiljanic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Goran Smiljanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goran Smiljanic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goran Smiljanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goran Smiljanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goran Smiljanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goran Smiljanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Vojvodina U17

1 Ocak 2007 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2008 yılında FK Indjija

1 Aralık 2008 yılında Vojvodina

1 Ağu 2013 yılında FK Bezanija

1 Ağu 2014 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2015 yılında Kolubara

1 Ocak 2016 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2016 yılında Backa

1 Şubat 2017 yılında Hajduk Beska

1 Temmuz 2017 yılında FK Bezanija

8 Ağu 2018 yılında FK Indjija

31 Ocak 2019 yılında Rad Belgrad

14 Ocak 2020 yılında Proleter

14 Temmuz 2020 yılında Dobanovci

6 Temmuz 2021 yılında Borac Sajkas

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Goran Smiljanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goran Smiljanic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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