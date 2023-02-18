Goran Vuklis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Vuklis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Vuklis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goran Vuklis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goran Vuklis 24 Eylül 1987 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Горан Вуклиш şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goran Vuklis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goran Vuklis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Goran Vuklis'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goran Vuklis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goran Vuklis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goran Vuklis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goran Vuklis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Pazova

1 Temmuz 2009 yılında FK Laktasi

1 Mart 2010 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2010 yılında Leotar Trebinje

1 Şubat 2011 yılında BSK Banja Luka

1 Temmuz 2011 yılında Rudar Pljevlja

15 Temmuz 2014 yılında OFK Grbalj

3 Temmuz 2015 yılında OFK Petrovac

30 Ocak 2016 yılında B. Banja Luka

4 Şubat 2017 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2017 yılında Novi Pazar

20 Şubat 2018 yılında B. Banja Luka

18 Temmuz 2018 yılında Sloboda Tuzla

11 Temmuz 2019 yılında Kabel Novi Sad

23 Temmuz 2020 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında Radnik

Goran Vuklis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goran Vuklis şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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