Goran Zelenika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Zelenika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Zelenika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goran Zelenika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goran Zelenika 20 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goran Zelenika Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goran Zelenika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Goran Zelenika'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goran Zelenika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goran Zelenika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goran Zelenika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goran Zelenika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında ara verdi

1 Temmuz 2020 yılında SG Johannesberg

1 Temmuz 2021 yılında FK Laktasi

Goran Zelenika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goran Zelenika şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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