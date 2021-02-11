Gördüğü halüsinasyon arkadaşını canından etti!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle eşinin kendisini arkadaşıyla aldattığını düşünen Erman Ö, arkadaşını öldürdü. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu yakalanan zanlı, 41 yaşındaki Murat Bahadır'ı öldürdüğünü itiraf ederken ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
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11 Şubat 2021 Perşembe 10:57
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